تطعيم 186 ألف طالب ضد الوباء السحائى بمدارس الجيزة.. صور

كتبت – مرام محمد

تواصل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إجراء الفحص الطبي الشامل لطلاب المدارس خلال العام الدراسى 2022/2023، فى إطار التعاون مع هيئة التأمين الصحى ومديرية الشئون الصحية بالجيزة، وتنفيذا للحملة القومية لتطعيم طلاب المدارس ضد فيرسc، وفيروس الإلتهاب السحائى؛ لرفع الحالة المناعية للطلاب وحمايتهم، وذلك تحت رعاية أشرف سلومة مدير المديرية، وسمية الخطيب وكيل المديرية، وإشراف فاطمة سعودى مدير إدارة التربية البيئية والسكانية والصحية.

وأسفرت الحملة حتى الآن عن تطعيم 34292 طالبا في الصف الأول الإعدادى ضد فيرسc، وتطعيم 136961 طالبا في الصف الثاني والرابع الإبتدائي بالتطعيم الثنائي، بالإضافة إلى الإنتهاء من تطعيم 186480 طالبا في الصفوف الأولى بجميع المراحل ضد الوباء السحائى.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أشارت إلى أن عملية التطعيم تجرى من خلال التنسيق بين هيئة التأمين الصحى ووزارة التربية والتعليم وقطاع الطب الوقائى بالوزارة، موضحة أن التطعيم الثنائى، عبارة عن حقنة فى العضل لتحصين الطلاب من أمراض "الدفتريا والتيتانوس"، ويعطى مناعة للطلاب، وذلك بموافقة ولى الأمر.

وأكدت الوزارة، أن جميع الفرق الطبية تلتزم خلال حملات التطعيم باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة، كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعى والبعد عن الزحام للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائى للفيروس، إذ يشهد المنحنى الوبائى استقرارا فى أعداد الإصابات على مستوى محافظات الجمهورية.



تطعيم الطلاب بالجيزة



تطعيم الطلاب بالمدارس



تطعيم طلاب مدارس الجيزة