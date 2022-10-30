"المحطات النووية" تعلن نجاح زيارة الفحص لهيئة الرقابة الإشعاعية لموقع الضبعة

كتبت رحمة رمضان

أجرت هيئة الرقابية النووية والإشعاعية مع مستشارها الفني (VO-Safety)، زيارة فحص مخطط ناجحة لموقع المحطة النووية بالضبعة في الفترة 23 – 27 أكتوبر 2022، لتفقد آخر الاستعدادات الإنشائية للموقع تمهيدا لإصدار إذن الإنشاء للوحدة الثانية من محطة الضبعة النووية، حيث تم تفقد الأعمال التمهيدية التي تتم للوحدة النووية الثانية والاطلاع على الوثائق التصميمة المعتمدة اللازمة لبدء تنفيذ الأعمال، وأيضا نظام حفظ الوثائق بالموقع، حيث أشاد الحضور بمدى جاهزية هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لبدء أعمال الإنشاء للوحدة النووية الثانية.

وأعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء فى بيان لها اليوم، أن الهيئة في انتظار صدور إذن الإنشاء للوحدة النووية الثانية تمهيداً للصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثانية، والتي من المخطط أن تتم في 19 نوفمبر 2022، وذلك بالتزامن مع عيد الطاقة النووية الثاني في 19 نوفمبر من كل عام.

ويأتي هذا الحدث الهام ليؤكد إصرار مصر ومضيها قدما تحت رعاية القيادة السياسية للبلاد في تحقيق الحلم الذي طال انتظاره من إنتاج كهرباء نظيفة من المحطات النووية ملتزمة بأعلى معايير السلامة والأمان النووي في الإنشاء والتشغيل.

جدير بالذكر أن محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات تعتبر صديقة للبيئة، وتتمتع بأعلى معايير الأمان النووية علاوة على أن المشروع حصل على جائزة ثان افضل مشروع بالعالم، مضيفا أن الاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا ممثلة فى شركة روساتوم الروسية تنص على إنشاء المفاعلات الخاصة بالمحطة النووية من الجيل الثالث، ويحتوى هذا الجيل على تصميم بسيط وموثوق به، ومقاومة لخطأ المشغل "العامل البشرى".