المبادرة الرئاسية حياة كريمة تنظم ندوة تثقيفية لطلاب كلية تجارة في طنطا

الغربية - فريق المحافظات

استضافت جامعة طنطا اليوم فعاليات الندوة التوعوية التى تنظمها مؤسسة "حياة كريمة"، بكلية التجارة تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بحضور الدكتور هانى الشامى عميد كلية التجارة، والدكتورة زينب سامي المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بالغربية، والدكتورة هبه سالمان منسق مركز قطور لمؤسسة حياة كريمة بالغربية، وذلك لتعزيز جهود العمل التطوعي لدى شباب الجامعات.

صرح الدكتور محمود ذكى، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" هى المبادرة التنموية الأكبر في تاريخ مصر التى تبنتها الدولة حتى أصبحت واقعًا ملموسا وهي مبادرة تعمل في إطار من التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر مؤكدًا على أهمية العمل التطوعي للشباب بالمشروعات الجاري تنفيذها من خلال المبادرة حيث يأتى ذلك فى إطار تنفيذ خطة الجامعة الاستراتيجية ودورها المجتمعي.

أشار الدكتور محمد حسين، إلى أن مشاركة الشباب الجامعى فى الندوات التوعوية التى تعتمد على الحوار والمناقشة يسمح لهم بالتعبير عن افكارهم واقتراحتهم، موضحًا أن "حياة كريمة" تعمل على إعادة بناء شامل للعمران والإنسان على حد سواء، من خلال تنفيذ مشروعات خدمية عملاقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

وأضافت الدكتورة زينب سامي، أنه تم عرض فيلم وثائقي عن حياة كريمة بالجمهورية تطرق إلى عدد من المشروعات والانجازات التي تم تحقيقها وتنفيذها على أرض الواقع، وأيضًا جانب توعوي لتشجيع الطلاب على المشاركة فى العمل التطوعى والمجالات المتاح المشاركة بها فى المبادرة مع توزيع استمارة على الطلاب الراغبين للانضمام فى العمل التطوعي بالمؤسسة لتسجيل بياناتهم.