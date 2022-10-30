اليوم السابع
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القوى العاملة تحذر من النصب على المواطنين باسم منحة العمالة غير المنتظمة

الأحد، 30 أكتوبر 2022 08:58 ص
القوى العاملة تحذر من النصب على المواطنين باسم منحة العمالة غير المنتظمة وزارة القوى العاملة
كتبت ــ آية دعبس

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حذرت وزارة القوى العاملة، المواطنين من الوقوع في"فخ" أساليب النصب التى يديرها بعض الأشخاص وأصحاب النفوس الضعيفة، باسم "الوزارة"، وذلك من خلال الاتصال، أو إرسال رسائل نصية وهمية من أرقام هواتف محمولة، بخصوص صرف منحة للعمالة غير المنتظمة، بهدف جمع بياناتهم، ومطالبتهم بدفع رسوم، والنصب عليهم.
 
وأهابت الوزارة فى بيان لها اليوم الأحد، بالمواطنين، بعدم الانسياق وراء تلك الأساليب، وتوضح أنه لا صحة للاتصال بهم أو إرسال رسائل نصية من خلال أرقام هواتف محمولة لجمع بياناتهم أو تسجيلها للحصول على منحة للعمالة غير المنتظمة، وأن التواصل معهم بهذا الشأن يكون عن طريق المواقع الرسمية للوزارة ومديرياتها بالمحافظات فقط.
 
وتؤكد "الوزارة"، أن لديها صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي" facebook"، تحت اسم "وزارة القوى العاملة المصرية"، وتحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة، فضلا عن موقع الوزارة الرسمي: www.manpower.gov.eg، كما تقوم "الوزارة"حالياً بتطوير آليات حصر، وتسجيل والتواصل مع تلك "العمالة "على أرض الواقع فى مواقع عملهم ،بهدف إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم يمكن من خلالها شمولهم بشكل اوسع، تحت مظلة تأمينية وإجتماعية وصحية شاملة.
 

 

 


القوى العاملة

العمالة غير المنتظمة

منحه العمالة غير المنتظمة

اليوم السابع بلس



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