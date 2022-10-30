السيطرة على حريق بمنزل فى الفيوم دون إصابات

كان اللواء ثروت المحلاوي، مسلعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقي اخطارا بنشوب حريق، بشقة سكنية، بشارع دار رماد امام مقهي أوبرا بمدينة الفيوم، وعلي الفور، إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الحماية المدنية والإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين أنه شب في شقة سكنية خالية من السكان، ولم يسفر عن أي اصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.