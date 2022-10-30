اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 أكتوبر 2022 04:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق بمنزل فى الفيوم دون إصابات

الأحد، 30 أكتوبر 2022 04:01 م
السيطرة على حريق بمنزل فى الفيوم دون إصابات حريق - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من السيطرة علي حريق هائل شب في شقة سكنة، خالية من السكان، بشارع دار رماد، بمدينة الفيوم، دون وقوع إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مسلعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقي اخطارا بنشوب حريق، بشقة سكنية، بشارع دار رماد امام مقهي أوبرا بمدينة الفيوم، وعلي الفور، إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الحماية المدنية والإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين أنه شب في شقة سكنية خالية من السكان، ولم يسفر عن أي اصابات،  وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 
 

 


حوادث الفيوم

مستشفي الفيوم العام

الفيوم

اخبار مصر

محافظة الفيوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة