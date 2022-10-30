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السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى الشابو بسوهاج

الأحد، 30 أكتوبر 2022 12:07 م
السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى الشابو بسوهاج محكمة جنايات سوهاج
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم" ع.ن" و"م.ع"، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، ومعاقبتهما بالحبس 6 شهور وغرامة 100 جنيه، عن التهمة الثانية إحراز سلاح أبيض، كما عاقبت المتهم "م.خ" بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه، بعد اتهامهم بالاتجار فى الشابو المخدر وجوهر "ميثامفيتامين" بدائرة قسم ثانى سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب، بأمانة سر سيد على بكر.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة قسم ثانى سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم ثانى سوهاج، مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الشابو المخدر متخذين من مسكن أحدهم مسرحا لمزاولة نشاطهم، وبعد تقنين الاجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم تفتيش مسكن المتهم الأول وعثر بداخله على عدد من أكياس الشابو كما تم ضبط سلاح أبيض بحوزة المتهمين، وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة وتمت إحالتهم الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

 

 


سوهاج

جنايات سوهاج

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