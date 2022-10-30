اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 أكتوبر 2022 11:35 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

إنهاء حفل "هالويين" فى مدينة إسبانية بسبب حالات الإغماء.. فيديو

الأحد، 30 أكتوبر 2022 11:01 ص
إنهاء حفل "هالويين" فى مدينة إسبانية بسبب حالات الإغماء.. فيديو هالوين إسبانيا
كتبت : فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قامت شرطة مدينة إشبيلية الإسبانية بإنهاء حفلة عيد الهالوين فى حديقة كاريتيرا أماريلا، كما قامت بإخلاء الموجودين فى الاحتفالات، لأسباب أمنية، وتم نشر المساعدات الطبية والتحويلات بسبب حالات الإغماء التى كانت بين الحاضرين.
 
وأشارت صحيفة " 20 مينوتوس" الإسبانية إلى أن الطوارئ فى إشبيلية أبلغت عن تجاوز العدد الموجود فى الحديقة مما أدى إلى حالات اختناق واغماء بين الموجودين، وهو ما يعد انتهاكا خطيرا للتدابير الأمنية، ولذلك لجأت إلى إخلاء الحفل على الفور.
 
 
وبحسب نفس المصادر، كانت هناك بعض المساعدات الطبية والتحويلات بسبب أزمات الإغماء والقلق، حيث تجاوز السعة المسموح بها للمباني بشكل كبير، ولم يعمل التبريد أيضًا، وتسببت هذه الحقيقة في إصابة بعض الأشخاص بنوبات من الاغماء.
 
وقال أحد الحضور على تويتر: "لقد رأينا كيف قاموا بإخراج الفتيات، ووجهن شاحب بسبب قلة الإكسجين فى المكان وعدم استطاعتهن التنفس، حيث تعدى العدد 2000 شخص بدون تهوية.
 
 

اسبانيا

اشبيلية

مدينة اسبانية

الهالوين

عيد الموتى



الموضوعات المتعلقة

زينة هالوين تستدعى تحقيق للشرطة البريطانية.. بدت مثل جثة حقيقية

الخميس، 20 أكتوبر 2022 07:00 م

عنف السلاح يتجدد فى أمريكا.. احتفالات الـ"هالوين" تتحول لرعب حقيقى بعد 11 عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل 12 وإصابة 52.. "هارب الكابيتول" يشعل القلق من "البندقية الشبح".. وخبراء: كورونا له دور فى الزيادة

الثلاثاء، 02 نوفمبر 2021 12:30 م

الولايات المتحدة تشهد 11 عملية اطلاق نار خلال احتفالات الـ"هالوين" ‏

الإثنين، 01 نوفمبر 2021 06:07 م

جمل مرعبة دخلت قاموس هالوين الرجالة جديد.. "انت ريد فلاج"

الأحد، 31 أكتوبر 2021 12:00 م

البيت الأبيض يحتفل بعيد الفزع بصورة قرع العسل:" هالوين سعيد من إدارة بايدن هاريس"

السبت، 30 أكتوبر 2021 01:51 م

دراكولا والساحرة الشريرة.. أفكار إطلالات هالوين مش مرعبة للأطفال

الأحد، 24 أكتوبر 2021 09:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة