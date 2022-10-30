إنهاء حفل "هالويين" فى مدينة إسبانية بسبب حالات الإغماء.. فيديو

كتبت : فاطمة شوقى

قامت شرطة مدينة إشبيلية الإسبانية بإنهاء حفلة عيد الهالوين فى حديقة كاريتيرا أماريلا، كما قامت بإخلاء الموجودين فى الاحتفالات، لأسباب أمنية، وتم نشر المساعدات الطبية والتحويلات بسبب حالات الإغماء التى كانت بين الحاضرين.

وأشارت صحيفة " 20 مينوتوس" الإسبانية إلى أن الطوارئ فى إشبيلية أبلغت عن تجاوز العدد الموجود فى الحديقة مما أدى إلى حالات اختناق واغماء بين الموجودين، وهو ما يعد انتهاكا خطيرا للتدابير الأمنية، ولذلك لجأت إلى إخلاء الحفل على الفور.

🔴20:45 h. @PoliciaSevilla está desalojando por motivos de seguridad una fiesta #Halloween en una sala situada en el P.I. Carretera Amarilla (Sala Music Sevilla).

Se trata de una fiesta light (para menores de edad)#Gobernación @Ayto_Sevilla pic.twitter.com/QGIHlKeaxY — Emergencias Sevilla (@EmergenciasSev) October 29, 2022

وبحسب نفس المصادر، كانت هناك بعض المساعدات الطبية والتحويلات بسبب أزمات الإغماء والقلق، حيث تجاوز السعة المسموح بها للمباني بشكل كبير، ولم يعمل التبريد أيضًا، وتسببت هذه الحقيقة في إصابة بعض الأشخاص بنوبات من الاغماء.

وقال أحد الحضور على تويتر: "لقد رأينا كيف قاموا بإخراج الفتيات، ووجهن شاحب بسبب قلة الإكسجين فى المكان وعدم استطاعتهن التنفس، حيث تعدى العدد 2000 شخص بدون تهوية.