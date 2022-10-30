اليوم السابع
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الأحد، 30 أكتوبر 2022 04:20 م
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إزالة 13 حالة تعد على أملاك الدولة بقرية الأشراف فى قنا

الأحد، 30 أكتوبر 2022 03:36 م
إزالة 13 حالة تعد على أملاك الدولة بقرية الأشراف فى قنا إزالة التعديات على الأراضى الزراعية
قنا صابر سعيد

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شنت الوحدة المحلية لقرية الأشراف بقنا، اليوم الأحد، حملة إزالات تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، خلال الموجه 20 بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعة وإزالتها على الفور بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة.

قال العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، إن الوحدة المحلية برئاسة خالد بهيج، نائب رئيس المدينة، وأحمد البتيتى رئيس قرية الأشراف، نفذت 13حالة إزالة تعدى على أرض أملاك دولة بمساحة 2100 متر عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت بإرتفاعات مختلفة ، قواعد خرسانية بناحية الأشراف القبلية - الأشراف الشرقية.

وأوضح لطفي، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات اللواء أشراف الداودي، محافظ قنا، بالتصدي لكافة حالات التعدي  ومنع انتشار العشوائيات والبناء بدون ترخيص.


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