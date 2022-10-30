إزالة تعد على أرض أملاك دولة بمساحة 40 فدانا بمركز الحسينية في الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشكيل لجان دورية للمرور اليومي لرصد أي محاولة للبناء بدون ترخيص وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون سواء تعدي على أراض زراعية أو أملاك دولة أو استكمال أعمال بناء بدون ترخيص وفرض سيادة القانون على الجميع.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بإزالة تعدي على مساحة 40 فدان أملاك دولة ناحية الكساره قصاصين الشرق كانت مخصصة لإقامة مدفن صحي ومصنع لتدوير القمامة عليها وتمت الإزالة بالتنسيق مع الوحدة المحليه بقصاصين الشرق وقسم المتابعة برئاسة مركز ومدينة الحسينية.