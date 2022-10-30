اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أوكرانيا تتسلم 28 دبابة من سلوفينيا وتدمر مستودع ذخيرة روسية فى خيرسون

الأحد، 30 أكتوبر 2022 08:41 ص
أوكرانيا تتسلم 28 دبابة من سلوفينيا وتدمر مستودع ذخيرة روسية فى خيرسون الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم الأحد، استلامها 28 دبابة من طراز إم-55إس من دولة سلوفينيا لمساعدتها في ردع التدخل العسكري الروسي في البلاد منذ 24 فبراير الماضي.

وذكرت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية أنه، وفقا لتقارير سلوفينية، كانت الدبابات في احتياطي الجيش السلوفيني وهي نسخة حديثة من دبابات T-55 السوفيتية.

وكانت سلوفينيا، قد أرسلت في وقت سابق أكثر من 35 مركبة قتال مشاة من طراز BVP M80A إلى أوكرانيا كما تنتظر 40 مركبة عسكرية قادمة من ألمانيا.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الإدارة العسكرية الإقليمية في أوديسا سيرهي براتشوك تدمير مستودع ذخيرة تابع للقوات الروسية في منطقة سكادوفسك بخيرسون.

وذكرت تقارير سابقة أن القوات المسلحة الأوكرانية دمرت ثلاثة مستودعات ذخيرة للعدو في الاتجاه الجنوبي يوم الجمعة الماضية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت مبكر من يوم 24 فبراير الماضي القيام بعملية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى صراع عسكري بين الطرفين وفرض عقوبات على روسيا.

 


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