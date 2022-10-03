وكيل تعليم الأقصر يكشف عن التعاون المصرى الصينى فى التعليم الفنى بـ3 مدارس

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور صبرى خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، على ازدهار العلاقات المصرية الصينية وتعمقها يوماً بعد يوم، والذي توج بتعزيز التعاون بهدف تطوير البرامج والمناهج الدراسية التى يتم تطبيقها، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجانب المصرى بالأقصر والجانب الصينى فى مجال التعليم الفنى.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أن البروتوكول شمل الإتفاق للتعاون فى 3 مدارس بمحافظة الأقصر، وهي ما يلي:- (مدرسة الأقصر الصناعية الثانوية الميكانيكية العسكرية، والتي تضم 650 طالب في تشغيل المعادن والسيارات وتركيبات ومعدات كهربية، ومدرسة القرنة الزراعية العسكرية، والتي تضم المدرسة 1900 طالب وطالبة، ومدرسة الأقصر الفندقية والتي يتواجد بها 500 طالب وطالبة).

وأوضح الدكتور صبرى خالد عثمان، أنه شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومعهد شينزين للفنون المهنية بالصين، والذي تم توقيعه افتراضياً، بهدف تطوير مناهج التعليم الفني ودمج المهارات الحياتية ومستويات التفكير العليا وحل المشكلات، وريادة الأعمال والابتكار في تدريس برامج التعليم الفني وتدريب المعلمين.

وحضر توقيع البروتوكول من جانب الوزارة الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومن الجانب الصيني تشنغ هونغ بو عضو اللجنة الدائمة للجنة البلدية في شنتشن، وتشانغ تاو القائم بأعمال السفارة الصينية في مصر، ووقع البروتوكول الدكتور محمد موسى عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، والدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، ومن الجانب الصيني "يانج زين بن" رئيس مجلس إدارة معهد شينزن.