وزير المالية للمستثمرين الكويتيين: نستهدف مليار دولار شهرياً من صادرات الغاز الطبيعى

كتب إسلام سعيد

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الكويتي اليوم الاثنين، أن دولة الكويت رابع شريك تجاري عالمي بين الدول المستثمرة في مصر حيث بلغ التبادل التجارى 5 مليارات دولار في حين وصل حجم الاستثمارات الكويتية فى مصر إلى ما يتجاوز 20 مليار دولار.

وأشار الوزير خلال حديثه للمستثمرين الكويتيين، إلي أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي سجلت 600 مليون دولار ونستهدف ارتفاع الرقم اإلى مليار دولار شهرياً، كما شرح بعض المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بالاداء المالى في البلاد.

وأضاف الوزير، أن الظروف العالمية الحالية من اضطرابات سلاسل الإنتاج والتوريد العالمية تحتم علينا تنسيق العمل بين مصر والكويت لتخفيف حدة أزمة الغذاء العالمية وتخفيف تبعات وباء كورونا وموجة التضخم غير المسبوقة.

وأشار وزير المالية إلى أنه يمكن الشراكة بين البلدين لتعزيز خلق فرص العمل وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار، وإن الدولة داعمة لمجتمع الأعمال والقطاع الخاص للخروج من التحديات الحالية، ونحن على استعداد لتذليل العقبات الضريبة والجمركية للمستثمرين الكويتيين.

وأوضح أن الدولة نجحت في التوسع بالحلول التكنولوجية والانتقال إلي بيئة رقمية وتدشين بنية تحتية متطورة وشبكة طرق ونقل لوجستية ضخمة تساهم في جذب الاستثمارات العالمية والعربية ولدينا القدرة على استيعاب كافة الاستثمارات وخلال وقت قريب جرى إطلاق الرخصة الذهبية للمستثمرين وكذلك إطلاق وثيقة مليكة الدولة لتوسيع استثمارات القطاع الخاص.

وأكد قدرة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية وحققت مصر فائض أولي لمدة 5 سنوات بنسبة 1.3% من الناتج الأولي بعد استمرار العجز لأكثر من 20 عام، وخفض الدين إلي 87.2% مقابل 103%، حيث يصل الناتج المحلي إلي 7.9 ترليون خلال 2021/2022.