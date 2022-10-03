وزير الشباب والرياضة يفتتح أعمال تطوير المدينة الشبابية بالخارجة

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أعمال تطوير المدينة الشبابية بالخارجة، يرافقهم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، وسفير دولة السنغال والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.
وأكد الدكتور أشرف صبحي أنه تم تطوير المدينة الشبابية بالخارجة على أحدث طراز على غرار المدينة الشبابية بشرم الشيخ، مُضيفًا أنه يجري العمل لإنشاء مدينة شبابية رياضية متكاملة على الطراز البيئي بمدينة موط بمركز الداخلة.
وأوضح اللواء محمد الزملوط أنه تم تطوير ورفع كفاءة المدينة الشبابية على مرحلتين بتكلفة إجمالية بلغت 140 مليون جنيه، شملت تجهيز غرف إقامة مع تخصيص غرف لذوي الاحتياجات الخاصة، وصالات مطاعم، وقاعات مؤتمرات، ومبنى إداري، وملاعب رياضية، ومعسكر للتخييم الكشفي حيث اختتمت الجولة بتفقد أنشطة بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه ومباريات تنس الطاولة وألعاب القوى بالصالة المغطاة.
كما شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تدشين أطول سلسلة تمور فى العالم تمهيداً لتسجيل رقم قياسى جديد بموسوعة جينيس للأرقام القياسية بحضور اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس واللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة .
وتفقد الوفد السلسلة التي تم تنفيذها بممشى 30 يونيو بالخارجة بطول 1500 متر، استعدادًا لتسجيل رقم قياسي جديد بالموسوعة وهى المرة الثانية التي يتم تنظيم فكرة سلسلة التمور حيث جرى تنظيمها سنة 2017 م بجهود شبابيه تحت إشراف الدكتور أحمد حنفى ومشاركة وفود من اتحاد تنمية مصر .
وقال المحافظ أن هذه الفعاليات تساهم في ترويج منتج التمور عالميًا وفتح أسواق تصدير خارجية ودعم منتجي التمور بالمحافظة حيث تنفذ المحافظة عدد كبير من الفعاليات التي تدعم أفضل آليات التسويق الناجح لتمور المحافظة .
وفي سياق متصل افتتح وزير الشباب والرياضة المبنى الإداري لنادى الهجن الدولى بقرية بغداد التابعة لمركز باريس ومقر مركز شباب بغداد وملعب ثلاثى بالقرية بتكلفة 3 ملايين جنيه وذلك ضمن مشروعات مديرية الشباب والرياضة لتقديم الخدمات الرياضيه والشبابية الأهالى القرى بالمحافظة.
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