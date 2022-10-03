هبوط 9 قطاعات بالبورصة بجلسة الإثنين على رأسها "التعبئة والتغليف"

كتب هانى الحوتى

تراجعت 9 قطاعات بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 4.8%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.9%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.8%، وهبطت قطاعات السياحة والترفيه، وخدمات النقل والشحن، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.7%، 1.4%، 1.2%، على التوالي، وانخفضت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والبنوك، ومواد البناء بنسبة 0.9%، 0.8%، 0.7%، على التوالي.

فيما ارتفعت 7 قطاعات على رأسها الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.9%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.4%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.3%، وصعد قطاعي العقارات، والخدمات التعليمية بنسبة 0.2%، وزاد قطاعي الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.01%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط تداولات منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 877 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 680.499 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 469.6 مليون ورقة مالية بقيمة 915.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 37.5 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 76.46% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.71%، والعرب على 10.84%، واستحوذت المؤسسات على 36.35% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.64%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 13.5 مليون جنيه، 22.9 مليون جنيه، 32.1 مليون جنيه، 150.8 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 623.2 ألف جنيه، 218.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 9685 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1880 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 11980 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 3919 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 2193 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 3115 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 3536 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1211 نقطة.