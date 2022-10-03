محافظ سوهاج ووكيل التعليم يتفقدان المدارس بالعام الدراسى الجديد.. صور

سوهاج - محمود مقبول

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، صباح اليوم ، مدرستي " باحثة البادية الابتدائية، ومدرسة ناصر الإعدادية بنات "بحي شرق سوهاج، وذلك بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد 2022 /2023؛ لمتابعة انتظام سير العمل بالمنظومة التعليمية، والاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة، بحضور الدكتور ياسر محمود محمد وكيل وزارة التربية والتعليم، وسليمان بخيت وكيل المديرية وعطا الميمون مدير عام التعليم وفاضل النحاس مدير التعليم الإبتدائى ومحمد تمام مدير عام إدارة سوهاج التعليمية وهلال ذكى رئيس حي شرق سوهاج، وعدد من قيادات التربية والتعليم بالمحافظة" .

واطمأن محافظ سوهاج على تسليم الكتب المدرسية للطلاب، والالتزام بالزي المدرسي، وكثافة الطلاب بالفصول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا من " تباعد اجتماعي، وارتداء الكمامات، وأعمال التطهير والتعقيم " داخل المدارس، مشيرًا إلى أهمية وضع الملصقات التوعوية بكيفية الوقاية من الأمراض، موجها مسئولي التربية والتعليم بضرورة المتابعة المستمرة لانتظام العملية التعليمية، والالتزام التام بجميع الإجراءات الوقائية، واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، وجميع المشاركين في العملية التعليمية.

كما وجه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النظافة والتطهير، وعدم السماح بوجود أي إشغالات بمحيط المدارس .

ومن جانبه أكد الدكتور ياسر محمد محمود وكيل وزارة التربية والتعليم لمحافظة سوهاج، في تصريحات صحفية خاصة لليوم السابع أن المحافظة سوف تستقبل حوالى مليون و300 ألف طالب بمراحل التعليم المختلفة وتجاوز عدد المدارس بالمحافظة 3050 مدرسة وعدد الفصول إقتربنا من 30 ألف فصل وهناك إنشاءات جديدة تتسلمها المديرية على مراحل وخاصة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة وموقف الكتب تم تسلم أكثر من 95 % من الكتب المدرسية وتم تسليمها لمخازن الإدارات وطبقا للتعليمات سوف يتم توزيع الكتاب المدرسى.



محافظ سوهاج ووكيل التعليم يتفقدان المدارس (1)

مدارس سوهاج

مدرسة باحثة البادية بسوهاج