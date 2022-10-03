محافظ بورسعيد يشارك طالبات الثانوية بنات طابور الصباح.. صور

بورسعيد - محمد عزام

شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، صباح اليوم الإثنين، طالبات مدرسة بورسعيد الثانوية بنات، طابور الصباح وتحية العلم، وذلك فى اليوم الثانى من بداية العام الدراسى الجديد.

وأكد محافظ بورسعيد، خلال كلمته بطابور الصباح، على أهمية دور المدرسة في بناء شخصية الإنسان، وكذلك تعليم الانتماء والوطنية، مشيراً إلى أنه لا بد على جميع الطلبة والطالبات الحضور بهذا المظهر المشرف من كثافة الطلبة والطالبات فى جميع المدارس.

وأجرى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، جولة على العديد من المدارس صباح اليوم شملت مدرسة بورسعيد الثانوية بنات، ومدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية، ومدرسة زينب الكفراوى التجارية بنات.