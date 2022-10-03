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محافظ بورسعيد يشارك طالبات الثانوية بنات طابور الصباح.. صور

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 09:11 ص
محافظ بورسعيد يشارك طالبات الثانوية بنات طابور الصباح.. صور تحية العلم
بورسعيد - محمد عزام

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شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، صباح اليوم الإثنين، طالبات مدرسة بورسعيد الثانوية بنات، طابور الصباح وتحية العلم، وذلك فى اليوم الثانى من بداية العام الدراسى الجديد.
 
وأكد محافظ بورسعيد، خلال كلمته بطابور الصباح، على أهمية دور المدرسة في بناء شخصية الإنسان، وكذلك تعليم الانتماء والوطنية، مشيراً إلى أنه لا بد على جميع الطلبة والطالبات الحضور بهذا المظهر المشرف من كثافة الطلبة والطالبات فى جميع المدارس.
 
وأجرى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، جولة على العديد من المدارس صباح اليوم شملت مدرسة بورسعيد الثانوية بنات، ومدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية، ومدرسة زينب الكفراوى التجارية بنات.
 
 
تحية-العلم
تحية-العلم

طابور-الصباح-بالمدرسة
طابور-الصباح-بالمدرسة

طابور-صباح-اليوم
طابور-صباح-اليوم

مدرسة-الثانوية-بنات
مدرسة-الثانوية-بنات

المحافظ-خلال-كلمته-بالمدرسة
المحافظ-خلال-كلمته-بالمدرسة

تحية-العلم-بمدرسة-الثانوية-بنات
تحية-العلم-بمدرسة-الثانوية-بنات

 


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