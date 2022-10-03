محافظ المنوفية يفتتح "حديقة مصر" الجديدة بمدينة شبين الكوم

المنوفية - محمد فتحي

افتتح مساء اليوم اللواء ابراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، "حديقة مصر" الجديدة بمدينة شبين الكوم، رافقه نائبه محمد موسى، واللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، واللواء عمر إدريس مستشار المحافظ، ووكيل وزارة الثقافة، ورئيس حي غرب شبين الكوم.

وخلال الافتتاح ووسط إقبال كثيف من المواطنين برفقة أطفالهم، أشاد محافظ المنوفية بحجم الإنشاءات والتطوير، موضحًا أن حديقة مصر تعد نموذجًا راقيًا وإضافة جديدة للحدائق العامة بمدينة شبين الكوم، حيث تم تصميمها بشكل مميز وجذاب علي مساحة 2000 م2 وتضم برجولات خشبية واعمدة ديكورية ومقاعد استراحة للأهالي وكبار السن ونافورة مياه واشجار زينة ، كما تم انشاء مشايات ومساحات خضراء وجناح خاص لعدد من مختلف الالعاب والوسائل الترفيهية للاطفال .

فيما وجه المحافظ رئيس حي غرب شبين الكوم بضرورة توفير نوبتجيات صباحية ومسائية داخل الحديقة للحفاظ علي نظافتها والعناية باعمال التطوير ، موجهًا بفتح ابواب الحديقة بأجر رمزي امام الاهالي لتكون في متناول المواطن البسيط .

حيث تتميز "حديقة مصر" الجديدة بموقعها المتميز بشارع جمال عبد الناصر بجوار كورنيش شبين الكوم بموقع موقف مصر القديم ، يأتي هذا في اطار حرص محافظ المنوفية واهتمامه في تنفيذ خطة تستهدف استغلال المناطق الغير مستخدمة وانشاء العديد من الحدائق العامة والمتنزهات داخل الكتل السكنية بكافة ارجاء المحافظة لخلق متنفسًا حضاريًا للأهالي.