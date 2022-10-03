محافظ القليوبية يتابع المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة بنها

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال إنشاء النصب التذكاري للجندي المجهول لشهداء المحافظة تخليدًا لذكراهم، وذلك بحديقة أتريب بمدينة بنها، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير شارع فريد ندا بمدينة بنها.

وخلال الجولة، وجه المحافظ، بدفع الأعمال لتسليم النصب التذكاري خلال الأيام القادمة استعدادًا لاحتفالات نصر أكتوبر المجيدة.

كما تفقد المحافظ، أعمال رصف الطبقة السطحية بطول 200 متر بمنطقة الهبوط الأرضي على الرياح التوفيقي بمدينة بنها، وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال الرصف.

وتجدر الإشارة إلى أنه على مدار الأسابيع الماضية تابع الهجان، أعمال إصلاح الهبوط والذي تم تحت إشراف هيئة الطرق والكباري ومديرية الطرق ومجلس المدينة بالتنسيق مع مرور القليوبية، حيث كانت الحفرة بعمق 1 متر ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء وفتح الطريق وعودة الحركة المرورية أمام المواطنين.