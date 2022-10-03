لخفض ضغط الدم المرتفع.. أضف هذه التوابل إلى طعامك

كتبت فاطمة خليل

التوابل جزء مهم من نظامنا الغذائي اليومي، كما أن تناولها بشكل يومي يمكن أن يساعد في الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة، وبحسب المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، فإن الأشخاص الذين تناولوا المزيد من الأعشاب والتوابل سجلوا قراءات منخفضة لضغط الدم بعد 24 ساعة، فى هذا التقرير نتعرف على أفضل التوابل لخفض ضغط الدم المرتفع، بحسب موقع "health".

هل يمكن أن تقلل التوابل من ارتفاع ضغط الدم؟ يؤثر ارتفاع ضغط الدم على عدد أكبر من الأشخاص مما قد تتخيله لكن التعديلات في النظام الغذائي ونمط الحياة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا.

يمكن أن يساعدك استخدام التوابل في التعامل بشكل أفضل مع ارتفاع ضغط الدم وتقليل العديد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

توصي الإرشادات الغذائية للأمريكيين من أجل تقليل ارتفاع ضغط الدم بتقليل تناول الملح واستخدام الأعشاب والتوابل بدلاً من الملح لتذوق الطعام.

ما هي التوابل المفيدة لخفض ضغط الدم؟ 1- الزنجبيل

إنها توابل متعددة الاستخدامات إن استهلاكه يحسن العديد من جوانب صحة القلب ، بما في ذلك الدورة الدموية ومستويات الكوليسترول وضغط الدم كما أنه يساعد في استرخاء الأوعية الدموية.

2. ريحان

الريحان غني بمضادات الأكسدة النباتية - الأوجينول الذي يساعد في خفض ضغط الدم لأنه يعمل كمانع طبيعي لقنوات الكالسيوم في الجسم.

الزيوت الأساسية في الريحان تقلل من مستوى الدهون الثلاثية والكوليسترول في الجسم.

3. القرفة

القرفة ليست فقط للقلب، بل هي توابل رائعة لصحتك العامة. وهي من التوابل ذات النكهة التي نحصل عليها من لحاء شجرة القرفة

4. الهيل أو الحبهان تساعد هذه التوابل في خفض ضغط الدم المرتفع وتساعد على إرخاء الأوعية الدموية وتوسيعها إلى جانب ذلك ، يمكن أن تحسن تنظيم مستوى السكر في الدم ، وتمنع مشاكل الشعر، وتمنع التهابات الأمعاء. يشتهر الهيل برائحته ونكهته الرائعة، لكن هل تعلم أنه يحتوي على مضادات الأكسدة المعروفة بخفض ضغط الدم المرتفع من خلال العمل كمانع طبيعي لقنوات الكالسيوم؟ أفاد مرضى ارتفاع ضغط الدم في المرحلة الأولى الذين تناولوا 1.5 جرام (مرتين يوميًا) من الهيل لمدة ثلاثة أشهر انخفاضًا كبيرًا في ضغط الدم الانقباضي والانبساطي وضغط الدم ، وفقًا لبحث نُشر في المجلة الهندية للكيمياء الحيوية والفيزياء الحيوية.