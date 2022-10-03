قطار روسي يحمل معدات عسكرية مرتبطة بالأسلحة النووية يتجه لأوكرانيا.. فيديو

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إنه تم رصد تحرك قطار شحن ضخم ينقل معدات عسكرية متخصصة مرتبطة بقسم الأسلحة النووية، موضحة أنه شوهدت سلسلة من ناقلات الجند المدرعة من طراز BPM-97 ومركبات عسكرية أخرى تسير عبر وسط روسيا.

وأضافت الصحيفة، أنه يُعتقد أن ناقلات الجنود المدرعة تمت ترقيتها بأبراج أكثر قدرة ، وكمين معزز ودروع مضادة للألغام، ونظام لتنقية الهواء مصمم للسماح لركابها بالعمل بفعالية في مواجهة هجمات المشاة المستمرة.

وبحسب ما ورد تنتمي هذه المعدات العسكرية المتطورة، التي نادراً ما تم نشر مثلها على الخطوط الأمامية في أوكرانيا ، إلى المديرية الرئيسية الثانية عشرة لوزارة الدفاع الروسية.

هذا القسم المتخصص مكرس لتخزين الأسلحة وصيانتها وتوفيرها لأمثال قوات الصواريخ الاستراتيجية ، وهي فرع عسكري روسي يسيطر على الصواريخ النووية ويشكل جزءًا رئيسيًا من برنامج بوتين النووي.

يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه الناتو الدول الأعضاء من أن غواصة بيلغورود النووية الروسية المتطورة غادرت قاعدتها على البحر الأبيض ، في حين قال رمضان قديروف ، حليف بوتين الرئيسي ، إن على الجيش الروسي استخدام `` أسلحة نووية منخفضة القوة '' لتغيير مسار المد. الحرب في أوكرانيا.