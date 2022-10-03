ضبط أرز ودقيق وسمن بدون بيانات ومجهولة المصدر بالغربية

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تموينية مكبرة بتشديد الرقابة، ومتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الأرز بسعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ لا يزيد عن 15 جنيها، وكيلو الأرز الغير معبأ السائب لايزيد عن 12 جنيها، على أن يلتزم الجميع بالتنفيذ وألا يعاقب كل من يخالف هذا القرار بغرامة قدرها لاتقل عن مائة ألف جنيه ولاتتجاوزعن 5 مليون جنيه من قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
وتمكنت الحملة من ضبط 2 طن أرز معبأ داخل اكياس بلاستيكية مدون عليها بيانات وهميه وعلامات تجارية وهمية بغرض الغش والخداع ضبط 1000 كجم سمنة شورتنج مجهولة المصدر ومشتبه فى صلاحيتها .
كما تم ضبط 504 قطع كيك منتهية الصلاحية، وضبط 1.650 طن دقيق مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء، وضبط 1.120 طن سكر تموينى قبل بيعه فى السوق السوداء، وضبط 500 لتر بنزين مجمع فى للبيع فى السوق السوداء.
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