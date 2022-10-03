ضبط أرز ودقيق وسمن بدون بيانات ومجهولة المصدر بالغربية

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تموينية مكبرة بتشديد الرقابة، ومتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الأرز بسعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ لا يزيد عن 15 جنيها، وكيلو الأرز الغير معبأ السائب لايزيد عن 12 جنيها، على أن يلتزم الجميع بالتنفيذ وألا يعاقب كل من يخالف هذا القرار بغرامة قدرها لاتقل عن مائة ألف جنيه ولاتتجاوزعن 5 مليون جنيه من قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.