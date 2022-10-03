رئيس تعاونيات البناء: تنصيب مصر لرئاسة مجلس وزراء التعاونيات الأفريقية

كتب احمد حسن

د. حسام رزق: مصر تفوز باستضافة المقر الدائم للمنظمة الأفريقية لتعاونيات الإسكان بالقاهرة

أكد الدكتور حسام رزق، رئيس هيئة تعاونيات البناء، أن الهيئة تتولى تنظيم مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة، في دروته الثالثة عشر، والـذي يعقـد للمـرة الأولـى فـي مصـر، خلال الفتـرة مـن 17 إلى ۲۰ أکتوبر ۲۰۲۲ تحت عنوان: "معا لتنمية أفريقيا"، بحضور وزراء التعاونيات الأفارقة وكبار قادة التعاونيات في العالم، وعلى رأسهم رئيس الحلف التعاوني الدولي ورئيس الحلف التعاوني الافريقي ورئيس تعاونيات الاسكان الدولية، وذلك تحت رئعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأوضح أنه خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، سيتم تنصيب مصر لرئاسة مجلس وزراء التعاونيات الافارقة خلال الثلاث أعوام المقبلة، لافتا إلى أنه ياتي هذا المؤتمر بالتزامن مع المؤتمر الدولي الرابع للإسكان التعاوني ICCH22 كما ستعقد على هامش المؤتمر الدورة التدريبيـة الاولـى لتأهيل الكوادر القيادية الإفريقية في مجال الاسكان التعاوني وذلك بمشاركة العديد من ممثلي تعاونيات الإسكان بالدول الافريقية، وبرعاية وزارة الخارجية المصرية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وأوضح أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي فـي ضـوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة بمختلف المجالات، وكذا في ضوء فوز مصر باستضافة المقر الدائم للمنظمة الأفريقية لتعاونيات الإسكان بالقاهرة، وكذا شرف استضافة المكتب الإقليمي للحلف التعاوني الدولي عن منطقة شمال.

وأشار الدكتورحسام رزق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان إلى أن مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة والذي يعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيشهد تسليم سلطة رئاسة مجلس وزراء التعاونيات الأفارقـة مـن نيجيريا إلى مصر لمدة 3 سنوات قادمة، حيث من المقرر أن يتولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تلك الرئاسة تقديراً لما حققته تعاونيات الإسكان المصرية من ريادة في القارة الافريقية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه قبيل انعقاد المؤتمر يومي 15 و16 أكتوبر المقبل سيعقد اجتماع مجالس إدارات الحلف التعاوني الدولي والحلف التعاوني الإفريقي وتعاونيات الإسكان الدولية في مقر المؤتمر بالعاصمة الإدارية، لافتاً إلى أنه على هامش المؤتمر، سيتم تنظيم معرض مصاحب للفعاليات، يحتوي على العديد من الأجنحة التي ستعرض عددا من مشروعات الهيئة بالمحافظات المختلفة، والعديد من التجارب التعاونية الناجحة بمصر وبعض الدول والشركات المشاركة في المؤتمر.

وأوضح أن المؤتمر يستهدف بحث آفاق التواصل مع المنظمات التعاونية على المستوى الإقليمي والدولي وتحقيق التفاعل مع الدول الأفريقية الشقيقة، مؤكداً أن الهدف من المؤتمر هو تبادل الخبرات بين الدول المشاركة وكذلك توقيع بروتوكولات تعاون بين مصر وبعض الدول الافريقية المشاركة في المرتمر في مجالات التدريب وتبادل الخبرات التعاونية.

واضاف ان المؤتمر يعد فرصة لعرض التجربة العمرانية المصرية الحديثة من خلال استعراض المشروعات الجديدة في مجالات الإسكان والتعاونيات، كما سيتضمن المؤتمر زيارات للوفـود المشاركة للمشروعات القومية المصرية بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وبعض مشروعات الإسكان التعاوني في مصر.

كما سيتم بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر تكريم أفضل 6 مشروعات تعاونية على مستوي القارة لعام ٢٠٢٢، وتمثل جميع مناطق القارة شمال وشرق وغرب وجنوب ووسط إفريقيا، مضيفاً أنه من خلال جلسات المؤتمر سيتم استعراض دور الشركات المصرية العاملة في السوق المصرية والإفريقية، والآلية المناسبة لتسويق المنتجات المصرية، وكيفية تحقيق التكامل والتعاون بين الأنشطة التعاونية المختلفة بين الدول المشاركة.