جمارك مطار القاهرة الدولى تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أسامه دياب مدير الإدارة الثالثة من ضبط عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الدوحة على رحلة طائره الخطوط الجوية القطرية اشتبه محمد جمال مأمور اللجنة الجمركية فى أحد الركاب القادمين من قطر .

وبتمرير أمتعته الشخصية علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة إبراهيم طه مأمور الفحص وفرج حمدي رئيس القسم فتلاحظ وجود أشياء متماثله يشتبه أن تكون هواتف محمولة .

وبالعرض علي تامر عادل مدير الحركة المشرف علي العمل بالصالة الخضراء قام بتكليف أحمد عادل مأمور الجمرك المكلف بالعمل بالصالة الخضراء بتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود ١٩ هاتف محمول ماركة سامسونج نوت ٢٠ مخبأة بين طيات ملابسه داخل حقائبه.

قرر أسامه محمد دياب مدير الإدارة الثالثه إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك مطار القاهرة .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.