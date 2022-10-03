اليوم السابع
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الإثنين، 03 أكتوبر 2022 07:00 م
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"تكافؤ الفرص" تبدأ ندوات حول مبادرتي الأزهر بالتعاون مع إدارة الوعظ بالإسماعيلية

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 06:03 م
"تكافؤ الفرص" تبدأ ندوات حول مبادرتي الأزهر بالتعاون مع إدارة الوعظ بالإسماعيلية جانب من الندوة
الإسماعيلية- صبرى غانم

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بدأت وحدة تكافؤ الفرص و تمكين المرأة سلسلة ندوات تحت رعاية  اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بالتعاون مع إدارة الوعظ بالإسماعيلية وتأتى الندوات في إطار توجيهات محافظ الإسماعيلية بأهمية تفعيل مبادرتي "لتسكنوا اليها" و "لا للمخدرات" و التي أطلقها الأزهر الشريف و تبناها مجمع البحوث الإسلامية بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحفاظ على الأسرة المصرية و المجتمع المصري.
 
حيث نظمت وحدة تكافؤ الفرص و تمكين المرأة بالإسماعيلية  أولى هذه الندوات بديوان المحافظة و بحضور الشيخ أشرف السعيد مدير منطقة الوعظ بالإسماعيلية و الشيخ محمد ممتاز واعظ أول، و 40 من العاملين بديوان المحافظة و مجلس المدينة و الأحياء الثلاثة بالإسماعيلية و مسؤلي وحدات التكافؤ بها. 
ركزت الندوة على التأكيد على أهمية عدم المغالاة في المهور و التكاليف الباهظة للزواج من أجل تيسيره و تشجيع الشباب على الزواج و عدم وضع شروط مالية تعجيزية أمامهم خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
 
تأتي أهمية مبادرة "لتسكنوا إليها" لتعمل على إعلاء القيم المعنوية و الأخلاق السامية للزواج و نشر التوعية بأهمية رفع العبء عن كاهل المقبلين على الزواج و نبذ المغالاة و التفكك الأسري و التأكيد على ترسيخ القيم في الأسرة لجعلها آمنة و مستقرة.
 
دارت الكثير من المناقشات و الأسئلة حول المشكلات الأسرية و رأي الدين فيها و تستمر هذه الندوات لتنفيذها و تعميمها في جميع المراكز و المدن بالإسماعيلية.
 
جانب من الندوة (3)
جانب من الندوة (3)

جانب من الندوة (1)
جانب من الندوة (1)

جانب من الندوة (2)
جانب من الندوة (2)
 

الإسماعيلية

تكافؤ

المشكلات الاسرية

رأى الدين

ترسيخ القيم فى الاسرة

الأزهر الشريف

لا للمخدرات



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