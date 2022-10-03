"تكافؤ الفرص" تبدأ ندوات حول مبادرتي الأزهر بالتعاون مع إدارة الوعظ بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

بدأت وحدة تكافؤ الفرص و تمكين المرأة سلسلة ندوات تحت رعاية اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بالتعاون مع إدارة الوعظ بالإسماعيلية وتأتى الندوات في إطار توجيهات محافظ الإسماعيلية بأهمية تفعيل مبادرتي "لتسكنوا اليها" و "لا للمخدرات" و التي أطلقها الأزهر الشريف و تبناها مجمع البحوث الإسلامية بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحفاظ على الأسرة المصرية و المجتمع المصري.

حيث نظمت وحدة تكافؤ الفرص و تمكين المرأة بالإسماعيلية أولى هذه الندوات بديوان المحافظة و بحضور الشيخ أشرف السعيد مدير منطقة الوعظ بالإسماعيلية و الشيخ محمد ممتاز واعظ أول، و 40 من العاملين بديوان المحافظة و مجلس المدينة و الأحياء الثلاثة بالإسماعيلية و مسؤلي وحدات التكافؤ بها.

ركزت الندوة على التأكيد على أهمية عدم المغالاة في المهور و التكاليف الباهظة للزواج من أجل تيسيره و تشجيع الشباب على الزواج و عدم وضع شروط مالية تعجيزية أمامهم خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

تأتي أهمية مبادرة "لتسكنوا إليها" لتعمل على إعلاء القيم المعنوية و الأخلاق السامية للزواج و نشر التوعية بأهمية رفع العبء عن كاهل المقبلين على الزواج و نبذ المغالاة و التفكك الأسري و التأكيد على ترسيخ القيم في الأسرة لجعلها آمنة و مستقرة.

دارت الكثير من المناقشات و الأسئلة حول المشكلات الأسرية و رأي الدين فيها و تستمر هذه الندوات لتنفيذها و تعميمها في جميع المراكز و المدن بالإسماعيلية.