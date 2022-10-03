تعرف على خط سير طلب الطاعة بمحكمة الأسرة وفقا لقانون الأحوال الشخصية

كتبت أسماء شلبى - سليم على

الطاعة قانونا بموجب عقد الزواج، تكون بالاستقرار في منزل الزوجية، وعدم مغادرته إلا بإذن الزوج، ويترتب على ذلك التزام الزوجة بالمحافظة على هذا الحق، فإذا أخلت به تكون خارجة عن طاعة الزوج، وأعطى المشرع للزوج الحق في إقامة دعوى النشوز، حال تخلف الزوجة عن العودة لمسكن الزوجية وهجره، وذلك بعد تقديمه طلب طاعة ورفض الزوجة الامتثال للقرار.

و"اليوم السابع" يرصد خلال السطور التالية الإجابة على بعض الأسئلة المطروحة من رواد محاكم الأسرة، حول خط سير دعوي الطاعة وشروطها وما هي دعوي الاعتراض على إنذار الطاعة من قبل الزوجة:-

خط سير الدعوى

-إنذار الطاعه يتم علي يد محضر وتعلن به الزوجه في المكان المتواجدة فيه، والقانون يعطي الزوجة 30 يوم للرجوع لمنزل الزوجية أو الاعتراض.

-الزوج يقوم باستخراج شهادة من جدول المحكمه بأن زوجته لم تعترض علي إنذار الطاعة خلال الميعاد القانوني ويقدم طلب تسويه وبعد 15 يوم يقوم بإقامة عوى إثبات نشوز وإسقاط نفقه زوجية.

- وتحتوي بيانات الإنذار على تفاصيل مسكن الزوجيه وأنه خالي من سكن الغير وسكن الأهل، وبيانات الزوجة، وبيانات الزوج.

-حال إرتضاء الزوجة سكن الأهل من البداية في منزل الزوجيه لا يحق الاعتراض علي هذا السبب إلا في حاله أنها اثبتت الضرر الواقع عليها منهم.

-دعوى الاعتراض علي الانذار أما تأخد قبول أو رفض

دعوي الاعتراض على إنذار الطاعة من قبل الزوجة

-الاعتراض علي إنذار الطاعة يتم ذكر أسباب رفضها العيش برفقة زوجها، من عدم صلاحية منزل الزوجيه، أو أنه في مكان نائيا أو أنه بين جيران سيئين السمعة، أو أسباب ترجع إلى الزوج نفسه كأن يكون غير أمين عليها نفسا، يتعدى عليها بالضرب والسب أو غير أمين علي مالها، أو قام بتبديد منقولاتها .

-يتم احاله الدعوى للتحقيق يجب أن يكون شهود الزوجة والزوج شهود رؤية وليس شهود سماع، وحال حكم بالاعتداد بالاعتراض علي انذار الطاعه من حق الزوجة أن يقيم إنذار أخر.

- حال الحكم بعدم الاعتداد بدعوى الاعتراض علي إنذار الطاعة المقام من الزوجة يقيم الزوج دعوى النشوز ويسقط حق الزوجة في النفقه الزوجيه.

-لا يسقط حق الزوجة في المؤخر ونفقه المتعة ونفقه صغار السن، وعند الحكم بالنشوز يوقف النفقة الزوجيه بأثر رجعي من تاريخ الإنذار فيستطيع الزوج مطالبت الزوجه بالنفقه من هذا التاريخ ، ويحق للزوجة استئناف هذا الحكم

- اعتراض الزوجة على إنذار الطاعة يتم استخدامه كدليل حال مطالبتها التطليق لاستحكام الشقاق.