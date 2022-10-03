تحرير 523 محضراً تموينياً للمخالفين من التجار وأصحاب المخابز بمراكز كفر الشيخ

تمكنت حملات مجالس المدن على المحال المتعددة اليوم الأربعاء، من تحرير 523محضراً متنوعاً لأصحاب المحال المتعددة المخالفة والمخابز، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، منهم 199 محضراً لأصحاب المخابز، منهم 87 نقص وزن، و33 مواصفات، و16 عدم الاعلان، و 73 مخالفات أخرى، كما تم تحرير 324 محضرا لأصحاب المحال التجارية المخالفة، مابين عدم الإعلان عن الأسعار ومخالفات متنوعة، وضبط لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي.

يأتي ذلك في إطار إحكام الرقابة على الاسواق، وضبط السلع الغذائية غير الصالحة، والتأكد من الإعلان عن أسعار السلع، واتخاذ إجراءات قانونية تجاه المخالفين

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ،أنه لا تهاون مع المخالفين من أصحاب المحال لبيع السلع الغذائية والمحال الجزارة وأصحاب المخابز المخالفين، موجها الشكر للملتزمين من التجار، مؤكداً على استمرار الحملات لضبط الأسواق والأسعار والالتزام بالتعليمات والقرارات والتوجيهات الوزارية والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه الاتجار في السلع المدعمة في السوق السوداء بغرض التربح، أو رفع أسعار السلع، وبيع مواد غذائية ولحوم وأسماك غير صالحة للإستخدام الأدمي.



التأكد من سلامة الخبز وونزنه



التأكد من سلامة اللحوم



التأكد من صلاحية السلع



حملات على المخابز