بنك إسرائيل المركزى يرفع الفائدة بنسبة 0.75% فى خامس زيادة منذ أبريل

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رفعت لجنة النقد في بنك إسرائيل المركزي، برئاسة المُحافظ أمير يارون، اليوم الاثنين، أسعار الفائدة بنسبة 0.75% إلى 2.75%، وذلك للمرة الخامسة منذ شهر أبريل الماضي.

وتعد هذه الزيادة الكبيرة الثانية على التوالي بنسبة 0.75%، بعد أن رفع بنك إسرائيل سعر الفائدة في أواخر أغسطس الماضي.

ويسعى البنك المركزي الإسرائيلي إلى معالجة التضخم، الذي وصل إلى 4.5% خلال الأشهر الـ 12 الماضية في إسرائيل، والذي يبقى أقل بكثير من 8% في الولايات المتحدة وأكثر من 10% في العديد من الدول الأوروبية، ولكنه لا يزال مقلقًا.

وذكر البنك أن الاقتصاد الإسرائيلي يسجل نشاطا اقتصاديا قويا يرافقه سوق عمل مُحكم وزيادة في بيئة التضخم، لذلك قررت اللجنة الاستمرار في عملية زيادة سعر الفائدة. وسيتم تحديد سعر الفائدة وفقًا لبيانات النشاط وتطور التضخم، من أجل الاستمرار في دعم تحقيق أهداف السياسة.

ويتوقع بنك إسرائيل أن يبلغ معدل التضخم 4.6% في عام 2022، بزيادة 0.1% عن توقعاته السابقة في أبريل، على أن تنخفض إلى 2.5% في عام 2023.