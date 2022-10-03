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الصحة: مجمع التبريد اللوجيستى يحفظ 150 مليون جرعة من لقاحات كورونا

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 12:00 ص
الصحة: مجمع التبريد اللوجيستى يحفظ 150 مليون جرعة من لقاحات كورونا لقاح كورونا وسيلة ذكية لتقوية المناعة
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح كورونا وسيلة ذكية لتقوية المناعة ومحاربة المرض، مشيرة إلي أنه مع الحصول علي أول جرعة ينتج استجابة مناعية للحماية من العدوى دون التسبب في الإصابة بالمرض .
 
وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قال إن إنشاء مجمع التبريد اللوجيستي كان حلم نسعي له لحفظ اللقاحات بقدرة استيعابية تصل إلى حفظ 150 مليون جرعة من لقاحات كورونا، لافتا خلال كلمته فى افتتاح مجمع التبريد اللوجيستي بالسادس من أكتوبر، إلى أنه سيعمل على تحسين كفاءة إدارة اللقاحات وحفظها ونقلها.
 
وأوضح وزير الصحة والسكان، إهداء الصين لمصر 60 مليون جرعة من لقاح كورونا، استقبلنا منهم 10 ملايين جرعة حتي الآن، وأشار إلى الاحتفال أيضا بمرور أكثر من عام ونصف من الشراكة بين شركتي سينوفاك وفاكسيرا في مجال تصنيع اللقاحات، والتي أثمرت عن إنتاج أكثر من 30 مليون جرعة من لقاح فاكسيرا سينوفاك المضاد لفيروس كورونا.
 
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الصحة

لقاح كورونا

الاستجابة المناعية



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