اليوم السابع
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الرئيس السيسي يضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول احتفالا بنصر أكتوبر

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 11:10 ص
الرئيس السيسي يضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول احتفالا بنصر أكتوبر الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى - زكى القاضى

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قام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد فى تقليد عسكرى أصيل وفاءً لشهداء مصر الأبرار .
 
 
وقام الرئيس السيسى بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته، كما صافح الرئيس السيسى عدداً من كبار قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة .
 
ثم توجه الرئيس السيسى إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بكوبرى القبة، حيث قام بوضع أكليل الزهور وقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة .

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