اليوم السابع
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التعليم تكشف سبب إعداد قائمة لـ50 طالبا بحصة التربية الدينية المسيحية بدمنهور

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 01:03 م
التعليم تكشف سبب إعداد قائمة لـ50 طالبا بحصة التربية الدينية المسيحية بدمنهور وزارة التربية والتعليم
كتب ـ محمود طه حسين

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كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ما تم تداوله بشأن مدرسة دمنهور شبرا الرسمية للغات التابعة لإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية بمحافظة القليوبية، حيث تم إعداد قائمة بأسماء الطلبة المسيحيين بفصل تضم  50 طالبا وطالبة بدون زملائهم المسلمين.
 
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: هذا الكشف والقائمة تم إعدادها لحصة الدين الدين المسيحي للطلاب ولتحقيق مزيد من الالتزام بالحصة، وتم منذ أمس إعادة الوضع إلى أصله ودمج الطلاب المسلمين والمسيحين في فصول واحدة تأكيدًا على سياسة الدولة وعدم العنصرية.

التربية والتعليم

حصة الدين المسيحى

اخبار مصر

اخبار التعليم

مدرسة دمنهور

خليك واعى



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