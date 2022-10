الأمير وليام يحصل على 700 ألف جنيه إسترلينى سنويًا من الملك لهذا السبب

كتبت: شيماء عبد المنعم

كشف مصدر، عن أن الأمير ويليام الذى أصبح ولى العهد للملك الجديد سيحصل على ما يصل إلى 700 ألف جنيه إسترلينى سنويًا من الملك تشارلز لمنزله فى هايجروف، ويسيطر أمير ويلز الجديد، البالغ من العمر 40 عامًا، الآن على دوقية كورنوال ومحفظة عقاراتها البالغة 345 مليون جنيه إسترلينى بما فى ذلك ملكية تشارلز المحبوبة فى القرن الثامن عشر فى جلوسيسترشاير.

على هذا النحو، يتعين على الملك الآن دفع ملايين الآلاف من الجنيهات الاسترلينية لابنه البكر احترامًا لعقد الإيجار الطويل الذى وقع عليه فىHighgrove House ، والذى اشترته الدوقية فى عام 1980، وقال أحد المطلعين لـ"The Sun"، إن "الملك لديه عقد إيجار طويل ويدفع إيجار Highgrove House والأراضى المحيطة."



الملك تشارلز والأمير وليام

وجعلت الدوقية أمير ويلز الجديد أكبر مالك خاص للأراضى فى بريطانيا، حيث يمتلك 1.2 مليار جنيه إسترلينى فى 23 مقاطعة، بما فى ذلك المزارع، والتطورات السكنية، وسبع قلاع، وغابات، وسواحل، وممتلكات تجارية، وتمتلك الدوقية أكثر من 200 جزر قبالة ساحل الكورنيش، بما فى ذلك ما يقرب من ثلث المنازل فى الجزر الخمس المأهولة فى سانت مارى وتريسكو وسانت مارتن وسانت أجنيس وبريهر.

وكانت خبيرة ملكية زعمت أن الأمير ويليام، لا يستطيع ببساطة أن يغفر لشقيقه الأمير هارى على أفعاله تجاه العائلة خلال الفترة الأخيرة التى جاءت بعد تخليه عن واجباته الملكية هو وزوجته، وزعمت كاتى نيكول، مؤلفة كتاب The New Royals - Legacy of Queen Elizabeth and the Future of the Crown ، أن أمير ويلز الجديد، 40 عامًا، من غير المرجح أن يترك ما مضى، على الرغم من ظهوره فى جبهة موحدة مع دوق ساسكس، 38 عامًا، خلال جولة فى وندسور بعد وفاة الملكة.

فى حديثها عن دان ووتون، قالت نيكول: "لا يستطيع ويليام ببساطة أن يغفر لهارى، ليس فقط لسلوكه وما فعله وكيف فعل ذلك، ولكن لما سيحدث فى المستقبل القريب".