الأمير وليام وكيت ميدلتون يصلان ويلز فى أول زيارة لهما بعد ألقابهما الجديدة

كتبت ريهام عبد الله

وصل الأمير وليام وكيت ميدلتون، أمير وأميرة ويلز، إلى ويلز، في أول زيارة لهما، بعد الحصول على ألقابهما الجديدة، ضمن الترتيبات التي تلت وفاة الملكة اليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا الراحلة، وعاد أعضاء العائلة المالكة البريطانية للعمل مرة أخرى بعد انتهاء فترة الحداد على الملكة الراحلة إليزابيث، إذ أعلنت الحسابات الملكية انتهاء فترة الحداد اليوم.



الحساب الرسمى لأمير وأميرة ويلز



كيت ووليام يصلا لويلز

ظهرت كيت في جاكيت أنيق باللون الحمر، بينما كانت تأخذ باقة من الزهور من طفل صغير، كان في استقبالها، بينما وقف الأمير وليام مبتسما للطفل، وكان أنيقا في بدلة باللون الكحلى.

وأظهرت الصورة التي نشرها الحساب الرسمي لأمير واميرة ويلز، احتشاد الكثير من المواطنين للترحيب بكيت ووليام في زيارتهما الرسمية الأولى لويلز، بعد أن حملا لقب أمير وأميرة ويلز.

ومن جهة أخرى، أكد الحساب الرسمي للعائلة المالكة عبر تويتر، انتهاء فترة الحداد على وفاة الملكة اليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا الراحلة، مشيرا إلى أنه سيبدأ في متابعة أخبار الملك تشارلز، وأفراد العائلة المالكة الآخرين، مع تذكر أعمال الملكة الراحلة.

وقال الحساب في تغريدة اليوم الثلاثاء، "انتهت الآن فترة الحداد الملكي بعد وفاة جلالة الملكة إليزابيث، سيستمر هذا الحساب في إظهار عمل الملك والملكة القرينة وأعضاء آخرين في العائلة المالكة، بالإضافة إلى تذكر حياة وعمل الملكة إليزابيث".