7 أطعمة غنية بالماغنيسيوم لصحة قلبك.. منها الشيكولاتة الداكنة

كتبت فاطمة خليل

اتباع نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية الأساسية لا يفيد القلب فقط، ولكنه طريقة رائعة للوقاية من الأمراض أو ارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول الذي يمكن أن يتعارض مع صحتك العامة، والمغنيسيوم هو أحد أهم العناصر الغذائية للحفاظ على صحة قلبك، إنه معدن أساسي نظرًا لمشاركته في أكثر من 300 تفاعل كيميائي حيوي في جسمك، فى هذا التقرير نتعرف على 7 أطعمة غنية بالماغنيسيوم لصحة قلبك، بحسب موقع "Health".

فوائد الماغنيسيوم لصحة القلب وجدت العديد من الدراسات أن الماغنيسيوم يساهم في العمليات الكيميائية الحيوية في عضلة القلب التي تولد نبضات قلبك.



ووجدت دراسة حالة نُشرت في المجلة الطبية البريطانية (BMJ) أن الماغنيسيوم يلعب دورًا مهمًا في صحة القلب والأوعية الدموية.



ووجدت أيضًا أن نقص المغنيسيوم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب مثل اعتلال عضلة القلب وعدم انتظام ضربات القلب وتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم.



ويُعد ارتفاع ضغط الدم أحد عوامل الخطر الشائعة التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يجب أن يكون هذا سببًا كافيًا لك لإضافة الماغنيسيوم إلى نظامك الغذائي إذا كنت لا تريد أن يعاني قلبك.

7 أطعمة غنية بالماغنيسيوم لقلبك

فيما يلي قائمة بمصادر الطعام الغنية بالمغنيسيوم التي يمكنها تقوية عضلات القلب والحفاظ على أمراض القلب والأوعية الدموية.

1. الشيكولاتة الداكنة الشيكولاتة الداكنة غنية بالعديد من العناصر الغذائية ، بما في ذلك الماغنيسيوم. كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الحديد والنحاس والمنجنيز، وفقًا للدراسة المنشورة في Nutrients.

