عناصر غذائية لخفض ضغط الدم.. أبرزها فيتامين سي

كتبت فاطمة ياسر

ارتفاع ضغط الدم يعد من الأمراض الخطيرة، حيث يطلق عليه القاتل الصامت، ولذا يجب التعرف على كيفية السيطرة على هذا المرض، والتعامل معه لتجنب الإصابة بأي مضاعفات صحية مرتبطة به.

وحول ذلك قدم التقرير المنشور عبر موقع “CLEVENLANDCLINIC”، أبرز وأهم الأطعمة التي من دورها تنظيم نسبة ضغط الدم، الحد من التعرض لارتفاعه، ومنها:

- الأطعمة الغنية بفيتامين سي: لها دور كبير في تنظيم ضغط الدم، والحد من التعرض للارتفاع، ولذا يمكنك تناول البطاطا، والفراولة، والبرتقال، والكيوي، والليمون.