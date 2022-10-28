اليوم السابع
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الجمعة، 28 أكتوبر 2022 01:28 م
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غدا 4-4-1444 هجريا .. تاريخ هجرى مميز لن يتكرر إلا بعد 111 عاما

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 01:16 م
غدا 4-4-1444 هجريا .. تاريخ هجرى مميز لن يتكرر إلا بعد 111 عاما 4-4-1444 هجريا
كتب محمود راغب

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الذكريات تبقى محفورةً داخلنا، تُذهِبُ بنا لعالم جميل نتذكّر فيه أجمل اللحظات خاصة عندما ترتبط بتاريخ مميز، الأمر الذي يجعل من ارتباط المناسبات السعيدة بالتواريخ المميزة حالة استثنائية لدى البعض.
 
الجمعية الفلكية بجدة، كشفت فى تقرير لها ، أنه يصادف يوم غدا السبت  (الموافق 29 اكتوبر 2022) التسلسل الرقمي (1444/4/4هـ) او (4-4-44) الذي يمكن قرأته من الأمام إلى الخلف أو العكس لذلك فهو أحد الأيام المميزة التي ينتظرها الكثير منا، لتوثيق لحظاتهم الجميلة التي يصبح لها نكهة رائعة، حيث يحمل تاريخها جماليات بأرقامه التي لن تتكرر.
 
وأشار التقرير إلى أنه ما سيزيد هذا التاريخ الهجرى تميزا أنه سوف ينتظم مع الساعة 4 صباحًا او مساءً و4  دقائق و4 ثوان (حسب التوقيت المحلي)  ليصبح بهذا الشكل:  (04:04:04 - 44/4/4)
 
جدير بالذكر أن هذا التسلسل الرقمى لن يتكرر مرة أخرى إلا بعد 111 عاما.

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