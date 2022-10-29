وزير التموين: الاحتياطيات من السلع المختلفة كافية ومُطمئنة

كتبت هند مختار

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأربعين لمجلس المحافظين بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وبمشاركة باقي المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك تواصلاً مستمراً مع كافة المحافظين بهدف توفير السلع المختلفة، وتحقيق انضباط الأسواق واستقرار الأسعار، مشيراً إلى دور غرفة العمليات التى تم تشكيلها في الوزارة؛ في متابعة هذه المستهدفات، ولافتاً إلى أن الوزارة ستستقبل أي شكاوى تخص المبالغة في الأسعار، وتم تكليف جهاز حماية المستهلك لمتابعة شكاوى المستهلكين، مشدداً على أنه سيتم التحرك على الفور من قِبل الأجهزة المعنية للتصدي لتلك الممارسات، مؤكدًا أن الوزارة تمتلك آليات لمتابعة وضبط الأسواق، والحفاظ على وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، والتعامل مع أي ممارسات غير سليمة.

وأكد وزير التموين، أن الاحتياطيات من السلع المختلفة كافية ومُطمئنة، وتقوم الوزارة أيضًا بالترتيب مع المصانع المُنتجة لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من مختلف السلع، كما تقوم في الوقت نفسه بمراقبة الأسواق؛ حتى لا يتم استغلال الظروف الراهنة.