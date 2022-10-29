معهد إعداد القادة ينظم زيارة لمتحف الحضارة للطلاب المنظمين لأسبوع الفرانكفونية

يختتم معهد إعداد القادة فوج إعداد الطلاب المنظمين لأسبوع الفرانكفونية الذى نظمه معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وقيادة الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد.

ومن جانبه، أشاد الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بالمظهر الحضارى الذى قدموه خلال مشاركتهم فى تنظيم الفعاليات الخاصة بوزارة التعليم العالي، ويأتى ذلك ⁦انطلاقا من اهتمام القيادة السياسية بتأهيل وتمكين الشباب والتأكيد على أن الاستثمار فى الشباب هو المشروع القومى الأهم، لذا وجب إدماجهم فى العمل العام، والمشاركة الفعالة فى الفعاليات والمؤتمرات، فهم أمل ومستقبل مصر

جدير بالذكر، أن الفعالية حضرها 23 وزيراً من الدول المختلفة وأعضاء المنظمة وبعض من السادة رؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ولفيف من الشخصيات العامة، وتضمنت الفعاليات عقد عدة ورش عمل فى مجالات مختلفة.

وعلى صعيد آخر، نظم معهد إعداد القادة للطلاب المشاركين ضمن فعاليات الفوج جولة تثقيفية ترفيهية إلى شارع المعز، وخان الخليلى والإمام الحسين، كما نظم المعهد خلال اليوم الختامى للفوج زيارة إلى متحف الحضارة، واختتمت فعاليات الفوج بالتقاط الصور التذكارية وتسليم شهادات التقدير لجميع المشاركين تقديرا لهم.