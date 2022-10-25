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معهد إعداد القادة يستكمل البرنامج التدريبى للمرشحين لشغل منصب رئيس جامعة الأقصر

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 12:46 م
معهد إعداد القادة يستكمل البرنامج التدريبى للمرشحين لشغل منصب رئيس جامعة الأقصر البرنامج التدريبى للمرشحين لشغل منصب رئيس جامعة الأقصر
كتب محمد صبحى

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استكمل معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات البرنامج التدريبى  للمرشحين لشغل منصب رئيس جامعة الأقصر، بمحاضرة عن الجوانب القانونية فى الجامعات، ومحاضرة عن التعامل الإعلامي، وذلك تحت رعاية  الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبقيادة  الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، الدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد.
 
وانطلقت فعاليات اليوم بحضور المستشار سامح سيد المستشار القانونى لوزير التعليم والبحث العلمي، والدكتور رضا أمين عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر.
 
وأوضح الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة الدور المهم الذي تقوم به الجامعات المصرية في تنفيذ خطط التنمية الشاملة بكافة قطاعات الدولة المصرية، لذا يسعى المعهد بوضع برنامج تدريبي يتضمن العديد من المحاضرات طبقا للبرنامج التدريبي والخطة التدريبية المعتمدة من المجلس الأعلي للجامعات، والتى تتوافق مع المتطلبات الحديثة ولمواكبة التطور وقاطرة التقدم لتحقيق مُستقبل أفضل.
 
وانطلقت فعاليات محاضرة الجوانب القانونية في الجامعات والتى حاضر فيها المستشار سامح سيد المستشار القانونى لوزير التعليم العالي، متحدثًا عن دور المستشار القانونى لرئيس الجامعة، بجانب النصوص القانونية الحاكمة لعمل القيادات الجامعية فى قانون الجامعات ولائحته التنفيذية، وأحكام قانون الخدمة المدنية، وكذلك النصوص القانونية المنظمة لعمل رئيس الجامعة، واختصاصات رئيس الجامعة فى قانون تنظيم الجامعات، وأيضا آليات اختيار رئيس الجامعة، مناقشا سيادته المشكلات العملية وطرق التغلب عليها قانونيًا من واقع العمل.
 
وفى ذات السياق، انطلقت محاضرة التعامل الإعلامي وحاضر فيها  الدكتور رضا عبد الواجد أمين استاذ الإعلام الرقمي وعميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر مناقشا فن التعامل مع وسائل الاعلام للمسئولين، والتعرف على وسائل الإعلام وأنماطها، والتدريب على التعامل الفعال مع وسائل الإعلام للمسئولين، واكتساب مهارة الحضور فى وسائل الإعلام، وكذلك حسن التصرف الإعلامى فى المواقف المختلفة، موضحا مايمثله الإعلام بالنسبة للمسئول القيادى.
 
وأوضح أنواع وسائل الإعلام وكذلك أنواع الإعلام وكذلك انواع المحتوى الإعلامي، ومناقشة المشكلات التى تواجه البعض فى علاقتهم مع الاعلام.
 
كما بين سيادته كيفية إجراء حوار إعلاميا ناجحا، وتطرق إلي المراكز الإعلامية بالجامعة موضحا دورها ووظيفتها وفوائدها، وكذلك الشروط المطلوب توافرها في المستشار الاعلامي.

معهد إعداد القادة

اخبار مصر

جامعة الأقصر

التعليم العالى

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