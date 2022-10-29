مصرع شخصين فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقى شخصين مصرعهما، اليوم، إثر وقوع حادث تصادم دراجة بخارية بشخص، بمفارق الشرطة تجاه سامى سعد، نطاق مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، اخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية بشخص تجاه سامى سعد، بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة.

بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم دراجة بخارية بشخص، بمفارق الشرطة تجاه سامى سعد، نطاق مدينة الصالحية الجديدة، وأسفر الحادث عن مصرع "مسعد م ح" 55 عاما مقيم اكياد مركز فاقوس، و" عبد الله م ع" 49 عاما مقيم أبو صوير بمحافظة الاسماعيلية.

وتم نقل الجثتين إلى مستشفى الصالحية الجديدة، والتحفظ عليهما بمشرحة مستشفى الصالحية الجديدة تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.