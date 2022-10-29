مسؤول بشركة تجارة سيارات: انتهاء الأوفر برايس وتراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة

كتبت ـ أماني سمير

قال تامر حنفي خبير السيارات، إنه من المتوقع انخفاض أسعار السيارات عقب حزمة القرارت الصادرة مؤخرا من قبل الدولة المصرية ايمانا منها بالنهوض بالاقتصاد القومى و توطين صناعة السيارات

أضاف "حنفى"، فى تصريحات خاصة "لليوم السابع"، أن كل من قرار الإفراج عن السلع الموجودة بالموانئ والمناطق الحرة ستوفر أعداد كبيرة للسيارات بمختلف ماركتها وبالتالى السوق عرض وطلب اذا سوف تنخفض الاسعار بديهيا وستختفى ظاهرة الاوفر برايس هذا ليس فى سوق السيارات فقط وإنما يسرى ذلك على غالبية السلع.

وأضاف حنفى فى تصريحاته، أن قرار التعويم ليس بالمفاجئ خاصة وأن البعض كان يتعمل بنفس الأسعار أو أكثر لتعويض فارق السعر فى السيارات الجديدة .

واشاد حنفى بالاجراءات المتبعة من قبل الدولة المصرية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية ومواكبة التطور العالمي طبقا لخطة الدولة 2030 ، حيث تتماشي مع سياسات الشركات العالمية التي اعلنت عن ايقاف انتاج السيارات البنزين نهائيا والاعتماد علي السيارات الكهربائية فقط بحلو ل 2030 للحفاظ علي البيئة .