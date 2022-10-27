تجار السيارات: انخفاض الأوفر برايس على أسعار السيارات 20% بعد قرارات المركزى

كتبت : أمانى سمير

أكد رئيس رابطة تجار السيارات المستشار أسامة أبو المجد في تصريحات خاصة "لليوم السابع" أن الأوفر برايس قد انخفض علي جميع أنواع السيارات بالسوق المصرية بنسبة 20%.

وأوضح "أبو المجد" أن المتحكم في هذه الظاهرة مجموعة من التجار يطلق عليهم مجموعة الـ "top 10 "، مضيفا أن "السبب الأساسي وراء هذه الظاهرة هو قلة عدد السيارات المعروضة ومع صدور قرار فتح الاعتمادات المستندية لمدة 60 يوما بشكل تدريجي أعتقد أن هذه الظاهرة سوف تتقلص تدريجيا لأن السوق عرض وطلب".

واستطاعت الدولة المصرية القضاء علي ظاهرة الأوفر برايس من خلال القرارت الصادرة من جهاز حماية المستهلك والتي تقضي بأنه في حالة تأخير الاستلام يحق استرجاع المبلغ بالكامل مع إضافة 18%؜ علي المبلغ المدفوع .

وتوقع أبو المجد استقرار الأسعار بعد القرار الأخير وقرب إنهاء مفاوضات البنك الدولي فبالرغم تعويم أسعار الصرف اليوم إلا أن الغالبية كان يتعامل بنفس الأسعار قبل صدور هذا القرار، وفي حالة الإفراج عن السيارات الموجودة بالموانئ سوف يزداد المعروض وبالتالي سيكون الاختيارات أكثر للمواطن المصري .