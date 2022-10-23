القطاع الخاص: الدولة تسير بخطى جيدة بالملف الاقتصادي بشكل عام وتدير ملف السيارات بحكمة بالغة

كتبت : أماني سمير

قال كريم نجار الرئيس التنفيذي لمجموعة من التوكيلات الأوروبية بمصر في تصريحات خاص لـ"اليوم السابع "، أن الدولة المصرية تسير بخطي جيدة في الملف الاقتصادي بشكل عام وتدير ملف السيارات بحكمة بالغة خاصة وأن القطاع كان مهمش لفترات طويلة.

وأكد كريم نجار، أن اهتمام الدولة المصرية بتصنيع السيارات الكهربائية قرار جاء في وقته خاصة وأن هذا القرار من ضمن خطة الدولة المصرية 2030 للنهوض بالصناعة المحلية ، ونتوقع من المؤتمر الاقتصادي إبراز أكثر لجميع جوانب هذا الاهتمام خاصة وأن كثير من شركات السيارات العالمية قد صرحت بأن عام 2030 لن ينتج أى سيارات تعمل بالبنزين أو حتي السيارات الهايبرد وكل الإنتاج سيكون سيارات كهربائية فقط .

وتابع، "البنية التحتية للدولة المصرية في تقدم ملحوظ، خاصة وأن مصر تتخطي دولة مثل أسبانيا في البنية التحتية لمراكز الشحن علي سبيل المثال ، ونتمني أن يكون المؤتمر الاقتصادي بمثابة خارطة طريق للمصنعين ورجال الأعمال العاملين بقطاع السيارات.

وطالب، القائمين علي هذا الحدث الكبير أن يكون هناك تصريح من الدولة المصرية لخطة طويلة حتي يتثني للمستثمرين الأجانب معرفة أولوياتهم ويكون ذلك بمثابة عامل أمان واستقرار لمناخ استثماري طويل الأمد.