لأول مرة فى مدن القناة.. إجراء عمليات كهرباء القلب بمستشفى النصر ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

تشهد مستشفى النصر التخصصي بمحافظة بورسعيد، أحد المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية، إجراء عمليات كهرباء القلب لكي البؤر الشاردة، وذلك تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل.

وستجرى 4 عمليات كهرباء القلب لكي البؤر الشاردة داخل غرفة عمليات المستشفى، يوم الإثنين المقبل، بداية من الساعة العاشرة صباحًا.

ويجري للعمليات نخبة من الأطباء المختصين في كهروفسيولوجية القلب، وهم: دكتورة عزة قتة، استشاري أمراض القلب ورئيس قسم كهرباء القلب بمعهد القلب القومي بالقاهرة، ودكتور أحمد مصطفى استشاري كهروفسيولوجيا القلب وطب الحالات الحرجه بالقصر العيني، ودكتور أحمد طاهر محمد، استشاري كهروفسيولوجيا القلب وطب الحالات الحرجه بالقصر العيني، ودكتور محمد عطا رجب، استشاري كهروفسيولوجيا القلب بمستشفى النصر التخصصي.