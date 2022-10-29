غرفة الأخشاب: قطاع الأثاث يضم 140 ألف مصنع وورشة بطاقة 900 ألف عامل

كتب - إسلام سعيد

أعلنت غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية عن مشاركتها فى فعاليات "الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة" والذى ينطلق اليوم السبت 29 إلى 31 أكتوبر الجارى بمناسبة 100 عام على نشأة اتحاد الصناعات، والذى يقيمه وينظمه اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع جميع الغرف الصناعية وأعضائها من كبار المصنعين والمتميزين فى الصناعة، تحت رعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

تشارك الغرفة بمعروضات متنوعة على مساحة 1500 متر لجميع المنتجات الخشبية والأثاث بمختلف الأنواع والأذواق والفئات السعرية، كما تتواجد الغرفة بجناح خاص بها لعمل اجتماعات ثنائية بين المصنعين و بين رجال الأعمال من بلاد عربية وأفريقية .

كما تمت دعوة مكاتب الاستشاريين للمشروعات القومية والمشروعات الخاصة والمطورين العقاريين ومكاتب التشطيبات وكبار مهندسى الديكور وذلك لتحقيق التعاون المثمر بين جميع الأطراف فى القطاع وذلك بحسب البيان الصحفى للغرفة.

من جانبه، أكد المهندس طارق حبشى القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات فى تصريحات صحفية اليوم السبت، أن قطاع الأثاث يعد واحدا من أهم القطاعات الصناعية فى مصر لما يمثل من قيمة مضافة للاقتصاد المصرى، حيث تبلغ عدد مصانع الأثاث فى مصر نحو 140 ألف مصنع وورشة، وعدد العمالة المباشرة ٤٤٠ ألفا وغير المباشرة نحو ٤٦٠ ألفا.

وأضاف حبشى أن قيمة الصادرات خلال العام الجارى ٢٠٢٢ بلغت حتى الآن نحو ١٧٠ مليون دولار، فيما بلغت قيمة وجاءت اهم الدول المستوردة للأثاث المصرى السعودية الإمارات العراق أمريكا.

وذكر حبشى أن الغرفة عملت على التوعية بأهمية تطوير التصميمات والاهتمام بالتكنولوجيا الجديدة فى صناعة الاثاث، إضافة إلى عقد العديد من ورش العمل بالصعيد و دمياط، الاهتمام بالمصانع التى تستخدم المواد المعاد تدويرها و التى تحافظ على البيئة مثل المصنع الذى يقوم بتصنيع الألواح من سيقان الذرة الرفيعة و قش الأرز.