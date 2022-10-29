اليوم السابع
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ضبط المتهمين بإشعال النيران فى شاب أثناء مشاجرة بالشرقية

السبت، 29 أكتوبر 2022 03:22 م
ضبط المتهمين بإشعال النيران فى شاب أثناء مشاجرة بالشرقية إشعال النيران ـ أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية القبض على شابين، لاتهامهما بسكب بنزين على شاب وإشعال النيران فيه بسبب مشاجرة بينهم في قرية سماكين الشرق التابعة لمركز الحسينية في الشرقية.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى ههيا للحروق بوصول المدعو محمد دسوقي، شاب في العقد الثاني من العمر، مقيم في قرية سماكين الشرق التابعة لمركز الحسينية، مصاب بحروق من الدرجة الأولى في أنحاء متفرقة بالجسد.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية أنه أثناء وجود المجني عليه رفقة ابن خالته  لشراء بعض الحاجات من سوبر ماركت في القرية، تصادف وجود كلٍ من: محمد أ ج، ونجل عمه محمد ال، ونشبت بينهما مشادة تطورت إلى مشاجرة وتدخل أهل المنطقة وفضوا بينهم، قبل أن يتربص المتهمين بالشاب الأول ويسكبان عليه بنزين ويشعلان النيران فيه، ما أسفر عن إصابته بحروق من الدرجة الأولى في أنحاء متفرقة بالجسد.

تم ضبط المتهمين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

 

 


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