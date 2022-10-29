شحن 3100 طن صودا كاوية إلى تركيا.. ميناء غرب بورسعيد يستقبل السفينة ALSU

بورسعيد - محمد عزام

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد شهد نشاطاً ملحوظاً فى حركة تداول السفن والحاويات المناولة.

استقبل الميناء السفينة ALSU التى ترفع علم تركيا ويبلغ طولها 90 متراً بغاطس 6 أمتار وتصل الحمولة الكلية للسفينة 2298 طن، حيث تتم عمليات الشحن وتحميل 3100 طن صودا كاوية وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات الشحن .

وقد اتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينة، تمهيداً لبدء عمليات الشحن على الرصيف مما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من السفن والذي يأتى انعكاساً للنجاحات التى أحرزتها موانىء المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.