روسيا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولى فى 31 أكتوبر

كتب محمد جمال

أعلن دميترى بوليانسكى النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة أن موسكو طلبت عقد جلسة لمجلس الأمن فى 31 أكتوبر على خلفية الهجوم الأوكراني على السفن المشاركة فى "الصفقة الغذائية".

وقال بوليانسكي: "على خلفية هجوم 29 أكتوبر الذي شنته أوكرانيا على سفن أسطول البحر الأسود المشاركة في ضمان أمن السفن التي تنقل الحبوب الأوكرانية في إطار ما يسمى بمبادرة البحر الأسود، أخطرت البعثة الدائمة لروسيا لدى الأمم المتحدة الأمين العام بأن روسيا ستعلق مشاركتها فيها".

وتابع: "كما طلبنا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول هذا الموضوع يوم الاثنين 31 أكتوبر".

وكشفت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم أن نظام كييف نفذ هجوما إرهابيا على سفن أسطول البحر الأسود وسفن مدنية في سيفاستوبول، باستخدام طائرات مسيرة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن متخصصين بريطانيين شاركوا بشكل مباشر في تنفيذ الهجوم الإرهابي فجر اليوم على سفن البحر الأسود في ميناء سيفاستوبول.