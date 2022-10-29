تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ1914 حالة خلال قافلة طبية بقرية طهنا في المنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال تنظيم العديد من القوافل الطبية والعلاجية بقرى محافظة المنيا، وذلك في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للاهتمام بالصحة العامة للمواطن المصري.

من جانبه، أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة ان فاعليات القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1914 حالة مترددة وصرف الادوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات، وذلك خلال يومي 26 و27 من أكتوبر الجاري، بقرية طهنا التابعة لمركز المنيا.

أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، ان فعاليات القافلة تشمل كافة التخصصات حيث تم الكشف الطبي على 395 جراحة، 492 حالة أطفال، 279 باطنة، 66 نساء، 84 اسنان، 194 جلدية، 86 تنظيم أسرة، 222 أنف وأذن وحنجرة، 96 قلب، بالإضافة لإجراء 187 تحاليل مختلفة وإجراء 33 حالة موجات صوتية وعمل 7 حالة أشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 105 متردد وتم إجراء خلع اسنان لعدد 7 حالات بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى عدد 18 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لعدد 103 مترددين.