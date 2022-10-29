تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضى، بقيمة تداول بلغت 2.8 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 25.1%، وجاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 1.1 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 10.3%.

وحلت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 736.1 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 6.7%، وفى المركز الرابع تأتى شركة أرقام لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 647.6 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.9%، وفى المركز الخامس شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 640.1 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.8%.

وجاء فى المركز السادس، شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 531 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.8%، شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع، بقيمة تداول 441.8 مليون جنيه بنسبة 4%، وحل فى المركز الثامن شركة أسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة 409.7 مليون جنيه بنسبة 3.7%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية، نعيم للوساطة الأوراق المالية، بقيمة تداول 404.9 مليون جنيه، 398.4 مليون جنيه، بنسبة 3.7%، 3.6% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 7.77% ليغلق عند مستوى 11072.02 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 2241.72 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.99% ليغلق عند مستوى 3243.92 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 6.15% ليغلق عند مستوى 13400.24 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 3591.28 نقطة.