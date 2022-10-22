تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضى، بقيمة تداول بلغت 1.5 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 15.6%، وجاءت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 1.1 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 11.6%.

وحلت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 765 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8.2%، وفى المركز الرابع تأتى شركة وديان للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 729 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.8%، وفى المركز الخامس شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 599.5 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.5%.

وجاء فى المركز السادس، شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 564 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.1%، شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع، بقيمة تداول 528.3 مليون جنيه بنسبة 5.7%، وحل فى المركز الثامن شركة سيجما لتداول الأوراق المالية بقيمة 388.3 مليون جنيه بنسبة 4.2%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية، أسطول لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 322.7 مليون جنيه، 318.3 مليون جنيه، بنسبة 3.5%، 3.4% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 4.26% ليغلق عند مستوى 10273.53 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.32% ليغلق عند مستوى 2223.35 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعًا بنحو 3.34% ليغلق عند مستوى 3180.58 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 4.20% ليغلق عند مستوى 12624.45 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 3573.64 نقطة.